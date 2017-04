BNI Records Net Profit of Rp3.23 Trillion in Q1 2016

Business (En) JISDOR Slightly Depreciates to Rp13329 Per Dollar Rabu, 05 Apr 2017 20:23 The Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) reached Rp13,329 per dollar on Wednesday, April 5, 2017.

JISDOR Depreciates to Rp13326 Per Dollar Selasa, 04 Apr 2017 17:10 The Jakarta Interbank spot Dollar Rate (JISDOR) depreciated to Rp13,326 per dollar on Tuesday from Rp13,324 per dollar on Monday.

JISDOR Reaches Rp13321 Per Dollar Jumat, 31 Mar 2017 17:29 The Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) depreciated to Rp13,321 per dollar on Friday from Rp13,316 per dollar on Thursday.

JISDOR Appreciates Seven Points Kamis, 30 Mar 2017 17:57 The Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) appreciated to Rp13.316 per dollar on Thursday from Rp13,323 per dollar on W…

Jokowi Selects 14 OJK Commissioner Candidates Rabu, 29 Mar 2017 19:56 President Joko Widodo has selected 14 Financial Services Authority (OJK) commissioner candidates.

JISDOR Reaches Rp13323 Per Dollar Rabu, 29 Mar 2017 17:51 The Jakarta Interbank spot Dollar Rate (JISDOR) depreciated to Rp13,323 per dollar on Wednesday from Rp13,314 per dollar on Monday…

JISDOR Reaches Rp13314 Per Dollar Senin, 27 Mar 2017 17:30 The Jakarta Interbank Spot Dollar rate (JISDOR) appreciated to Rp13,314 per dollar on Monday from Rp13.329 per dollar last Friday.

JISDOR Depreciates Three Points Kamis, 23 Mar 2017 22:47 The Jakarta Interbank spot Dollar Rate (JISDOR) reached Rp13,332 per dollar on Thursday, March 23, 2017.

JISDOR Depreciates 27 Points Rabu, 22 Mar 2017 17:24 The Jakarta Interbank Spot Dollar Rate reached Rp13.335 per dollar on Wednesday, March 22, 2017.